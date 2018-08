Pestă porcină. Bulgaria finalizează gardul la graniţa cu România Bulgaria a finalizat peste 101 kilometri din gardul de 133 de kilometri care este in prezent construit la granita cu Romania, in ideea de a preveni raspandirea virusului Pestei Porcine Africane de catre mistretii din Romania care trec in Bulgaria, a declarat joi ministrul adjunct al Agriculturii din Bulgaria, Atanas Dobrev, la finalul unei inspectii la Durankulak, nord-estul Bulgariei, transmite BTA. Dobrev a estimat ca gardul va fi finalizat in cursul saptamanii viitoare. De asemenea, au fost intensificate controalele la punctele de trecerea a frontierei iar o zona de protectie de 10… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

