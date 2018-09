Pestă porcină africană în Belgia. Alertă în Franţa Prezenta virusului PPA a fost confirmata intr-o comuna aflata la circa zece kilometri de granita Belgiei cu Franta, ceea ce potrivit ministerului 'constituie o progresie fara precedent a bolii, care necesita o reactie la inaltimea mizelor economice considerabile pentru filierele agroalimentare franceze'. Ministrul francez al agriculturii, Stephane Travert, afirma ca a cerut implementarea imediata a unui plan de actiune impotriva pestei porcine africane de catre prefectii din departamentele Ardennes, Meuse, Moselle si Meurthe-et-Moselle, care se invecineaza cu Belgia. Planurile prevad… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

