- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, și Paul Nicolau, cunoscut drept „Pescobar” in mediul online, au asistat impreuna la AC Milan - PSG, scor 2-1, meci din grupa F a Ligii Campionilor. Dumitru Dragomir și „Pescobar” sunt parteneri de afaceri de ani buni. Relația dintre…

- AC Milan va intalni marți seara Paris Saint Germain, in Grupa F a UEFA Champions League. Suporterii italieni nu l-au uitat pe Gianluigi Donnarumma și i-au pregatit o primire „speciala” la meciul de pe San Siro.

- Milan - PSG, meci contand pentru etapa a 4-a a Grupei F din Liga Campionilor, este programat, marti, 7 noiembrie, de la ora 22:00, pe San Siro, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Marialuisa Jacobelli, jurnalista italiana, a fost prezenta la Union Berlin - Napoli 0-1, in Champions League, și și-a uimit fanii cu apariția sa. Prezentatoarea Sportsmediaset a facut deplasarea in Germania, de unde a transmis pentru fanii italieni informații de la Union Berlin - Napoli. „Sosia lui…

- Etapa a treia din grupele Ligii Campionilor programeaza azi 8 partide. Primele meciuri, Barcelona - Șahtior, și Feyenoord - Lazio, incep la 19:45. Restul incep la 22:00. Toate partidele vor fi liveTEXT pe GSP.ro. Barcelona pornește cu prima șansa in duelul cu Șahtior și spera sa ajunga la trei victorii…

- RB Leipzig a invins-o pe Young Boys cu scorul de 3-1, marti seara, in deplasare, in Grupa G, in prima etapa a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit Agerpres.Fundasul francez Mohamed Simakan a marcat primul gol al noii editii de Champions League, in min. 3, dar campioana Elvetiei a egalat prin Mechak…

- Milan - Newcastle, meci contand pentru etapa 1 a Grupei F din Liga Campionilor, este programat, marti, 19 septembrie, de la ora 19:45, pe San Siro, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- Zlatan Ibrahimovic (41 de ani) a fost prezent la antrenamentul lui AC Milan de dinaintea partidei cu Newcastle United, in prima etapa a noului sezon de Champions League. Cele doua echipe se vor intalni marți seara pe San Siro, de la ora 19:45. Suedezul a fost surprins alaturi de Stefano Pioli (57 de…