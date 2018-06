Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera romani au capturat un pescador turcesc, dupa ce acesta a fost detectat, pe 11 aprilie si 28 aprilie, de catre Sistemul Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime - SCOMAR in Zona Economica Exclusiva a Romaniei. "Politistii au actionat pentru prevenirea savarsirii actelor…

- Dupa mai multe discutii aparute in spatiul public cu privire la interventia navelor Politiei de Frontiera pe Marea Neagra, in vederea prinderii unui pescador turcesc, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera face mai multe precizari. Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera in zilele de…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au efectuat 10 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Constanta, fiind ridicate, in vederea confiscarii, peste 91.900 pachete cu tigari, diverse…

- Situația ingrozitoare din Siria ii face pe oamenii care traiesc acolo sa fuga care-ncotro din calea gloanțelor și a foametei. Doi sirieni au vrut sa intre ilegal in Romania cu cei patru copii ai lor, dintre care un micuț de numai un an. Polițiștii de frontiera ai Garzii de Coasta i-au reperat in apropierea…

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat, in luna decembrie 2016, presupusa existenta a unei diferente aparent nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate de catre doi functionari publici cu statut special politisti in cadrul Garzii de Coasta in perioada exercitarii functiei publice.…

- Politistii de frontiera constanteni au confiscat, in urma a opt perchezitii domiciliare desfasurate in municipiul Constanta si in doua localitati limitrofe, 7.236 pachete cu tigari de contrabanda, cinci autoturisme si sume de bani, in lei si euro, au informat, intr-un comunicat de presa transmis luni,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; Biroul Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat opt perchezitii domiciliare pe raza judetului…