- Presedintele peruan Pedro Castillo a anuntat duminica o a doua reforma agrara, despre care a afirmat ca se va realiza fara exproprieri, spre deosebire de cea realizata in urma cu 52 de ani, transmite luni AFP preluat de agerpres. "Tin sa precizez ca aceasta a doua reforma funciara nu urmareste exproprierea…

- Autoritațile locale din comuna Jitia au inaugurat zilele trecute primul teren modern de sport multifuncțional, care are in componența și vestiare. Momentul inaugurarii i-a adunat laolalta pe localnicii din comuna, elevi, profesori, reprezentanți ai poliției, dar și oaspeți din alte localitați din județul…

- Noua persoane si-au pierdut viata, duminica, dupa ce autovehiculul in care se aflau a fost lovit de bolovani in urma unei alunecari de teren produsa in statul Himachal Pradesh din nordul Indiei, informeaza Reuters care citeaza agentia de stiri ANI. In total, 11 persoane se aflau in autovehicul,…

- Primaria Ovidiu concesioneaza un teren intravilan, ce apartine domeniului privat al UAT Ovidiu, in suprafata de 200.000 mp, situat in satul Poiana Primarul orasului Ovidiu, George Scupra a precizat pentru ZIUA de Constanta ca este vorba despre un teren neproductiv, pe care Consiliu Local Ovidiu nu doreste…

- Cagliari, cu Razvan Marin pe teren 45 de minute, a caștigat amicalul contra lui Real Vincenza, scor 16-1. Cagliari a inceput seria meciurilor amicale din aceasta vara in compania unei formații de amatori din Italia, Real Vicenza. Antrenorul Leonardo Semplici a trimis toate vedetele din primul minut,…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate și Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, au efectuat ieri nu mai puțin…

- ■ Cuiejdelul este un „tanar“ lac de baraj natural creat de un cutremur si de alunecarile de teren ■ e mai mare ca celebrul Lacu Rosu ■ Acum 30 de ani, pe harta geografica a Romaniei aparea o noua acumulare de apa, totul datorandu-se unor fenomene naturale, in speta eroziunea solului, alunecarile de…