Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii antiguvernamentali care incercau sa invadeze un aeroport s-au ciocnit luni cu forțele de securitate, in orașul Juliaca, din sud-estul orașului. Manifestanții cereau plecarea președintelui Dina Boluarte, care a preluat conducerea dupa inlaturarea și arestarea președintelui de atunci…

- Demonstratiile violente care s-au multiplicat de la demiterea lui Pedro Castillo pe 7 decembrie au provocat si ranirea a peste 200 de persoane. Pe langa eliberarea lui Castillo, manifestantii cer demisia presedintei Dina Boluarte - din acelasi partid de stanga radical - si dizolvarea Parlamentului."Starea…

- Șase persoane au murit, inclusiv doi ofițeri de poliție – care au fost executați – in urma unui schimb de focuri care a avut loc luni in Wieambilla, in statul Queensland, in. Australia. Trei suspecți, doi barbați și o femeie, au fost impușcați mortal de poliție. Șase persoane, printre care doi tineri…

- In centrul Chisinaului au avut loc ciocniri intre poliție și participantii la o actiune de protest a opoziției, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Poliția a inregistrat mai multe incalcari pe parcursul acțiunii de protest organizat ieri de Partidul al carui lider Ilan Șor se ascunde de justiția moldoveneasca in Israel de mai bine de 3 ani. Potrivit oamenilor legii, la acțiunea de protest au participat in jur de 3500 de persoane. {{644534}}”De…

- Imaginile prezentate de televiziunile columbiene arata ca autobuzul s-a rasturnat, accidentul avand loc dimineata devreme, intre orasele Pasto si Popayan, din sud-vestul tarii. Autoritatile spun ca acesta ar fi putut fi cauzat de o defectiune mecanica.Presa locala afirma ca autobuzul era aproape sa…

- Cristian Codreanu, directorul general al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bacau beneficiaza de protecție speciala dupa ce mașina sa de serviciu a fost incendiata. La doua saptamani distanța, au fost incendiate alte 9 mașini ale instituției. Anchetatorii cauta faptașii.…

- Situație hilara in SUA, dupa ce o femeie a intrat in conflict cu polițiștii, reușind sa le fure mașina cu care patrulau. Inițial, oamenii legii au incercat sa o linișteasca pe tanara, care ar fi avut probleme de natura psihica, iar intr-un moment de neatenție al barbaților, aceasta a reușit sa se furișeze…