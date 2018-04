Secretarul de stat pentru afaceri strategice si bilaterale in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut o intrevedere, miercuri, cu generalul-locotenent in rezerva Ben Hodges, coordonator pentru studii strategice in cadrul Center for European Policy Analysis (CEPA), informeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat transmis AGERPRES.



Intrevederea a avut loc in contextul participarii oficialului american la seminarul organizat de CEPA la Bucuresti, joi, cu tema "Reshaping the Security Environment in Southeastern Europe - A view from Bucharest".



Cu prilejul intrevederii,…