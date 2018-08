Presedintele Klaus Iohannis a decorat, joi, cu ocazia Zilei Limbii Romane, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni, mai multe personalitati si institutii de invatamant de peste hotare.



"In anul in care celebram Centenarul, Ziua Limbii Romane, pe care o sarbatorim in mod oficial la 31 august, are o incarcatura emotionala deosebita. Limba romana a reprezentat unul dintre pilonii pe care s-a bazat infaptuirea Marii Uniri si a ramas liantul cultural si spiritual care ne leaga de Romania, indiferent unde ne aflam, in tara sau in afara granitelor. Emil Cioran spunea, de altfel,…