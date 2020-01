Stiri pe aceeasi tema

- Sibiul, singurul oras turistic din Romania care detine trei stele Michelin, intra acum in lupta pentru cea mai buna destinație europeana in 2020! In total, 20 de orase renumite din Europa, precum Viena, Atena, Paris, Roma, Berlin sau Madrid au intrat in competiție.

- Transportul viitorului. Cum vrea Germania sa-i convinga pe oameni sa renunțe la mașini și la avion: “Va fi deceniul cailor ferate” Germania a lansat un plan de 86 de miliarde de euro pentru a moderniza si extinde reteaua de cai ferate, o decizie menita sa faca sectorul transporturilor mai…

- Europenii schimba avionul cu trenul, ca sa salveze planeta. Tot mai multe țari extind rețeaua de trenuri de noapte, ca urmare a cererii masive Operatorul Cailor Ferate din Austria (OeBB) va extinde reteaua sa europeana de trenuri de noapte catre noi destinatii, dupa ce 2019 a adus o crestere de 11%…

- Peter Schreier, unul dintre putinii tenori si dirijori est-germani de top, a murit la Dresda varsta de 84 de ani, scrie BBC potrivit news.roSchreier a cantat pe scene importante, de la Berlin la Viena si New York. El a trait in Germania de Est in perioada comunista, spunand ca nu a…

- Cristian Mihai Pop are 32 de ani și locuiește in Cluj-Napoca. Este violonist și fotograf de teatru, iar in cea mai mare parte a timpului este livrator la foodpanda, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, parte a grupului internațional Delivery Hero. Și-a inceput activitatea de livrator…

- Oamenii de știința maghiari au anunțat ca sunt pe cale de a descoperi a cincea forța fundamentala din univers, informeaza Hotnews. Cercetarile i-ar propulsa spre premiul Nobel. Savanții spun ca a cincea forța este fotofobica, intrucat particulele par ”sa se teama de lumina”. Descoperirea ar confirma…

- Alegeri prezidențiale 2019: Prezenta ridicata la vot, in diaspora Primii români la vot în Roma. Foto: Elena Postelnicu. Românii din strainatate au început înca de astazi sa voteze pentru alegerea presedintelui. Pentru prima data, ei au la dispozitie trei…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza joi, 24 octombrie 2019, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, ora 12.45, prezentarea seriei de carte „Romania in Razboiul Mondial”. Prezinta Lucian Dindirica, managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, și Gheorghe Onișoru, istoric.…