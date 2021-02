Persoanele vaccinate contra noului coronavirus, primite fără restricții în Thailanda Autoritațile thailandeze pregatesc masuri de relaxare a restricțiilor pentru calatorii vaccinați contra noului coronavirus. Anunțul a fost facut astazi de inalți oficiali, in condițiile in care aceasta țara incearca sa revigoreze industria turistica, grav lovita de restricțiile de calatorie, potrivit Reuters. Masurile pentru turiștii vaccinați vor fi introduse treptat și ar putea include scurtarea carantinei obligatorii de la doua saptamani la trei zile sau chiar renunțarea la izolarea calatorilor vaccinați, a declarat guvernatorul autoritații pentru turism (TAT), Yuthasak Supasorn. „Dorim sa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

