- O sedinta de urgenta a fost convocata, duminica dupa-amiaza la Ministerul de Interne de catre ministrul Marcel Vela, transmite Digi24 citand surse guvernamentale. Potrivit acesta, autoritatile pregatesc o noua ordonanta militara, dat fiind ca Romania se apropie de sencariul 4, cu peste 2000 de cazuri…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, miercuri, ca persoanele care ies in apropierea locuintei pentru a-si plimba animalele de companie sau pentru a face activitati fizice nu trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere, deoarece politistul poate verifica adresa din buletin."Pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au susținut o declarație de presa cu privire la epidemia de coronavirus din Romania. Principalele declarații: Suntem deja la a șasea zis de cand e stare de urgența pe teritoriul Romaniei. Prin masurile luate,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat sambata seara, intr-o conferinta de presa, emiterea unei noi ordonante militare, a doua de la declararea starii de urgenta si care aduce foarte multe restrictii,. Conform deciziei autoritatilor, incepand de duminica noapte, in Romania se vor inchide…

- CARAȘ-SEVERIN – Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au anunțat sambata seara noi masuri in cadrul starii de urgența! „Suntem deja in a șasea zi de stare de urgența. Prin masurile luate pana in prezent am reușit sa ne atingem obiectivul: nu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat, in urma cu puțin timp, ca slujbele vor fi oficiate fara credincioși in interiorul lacașelor de cult. Articolul 9 din Ordonanța militara nr. 1/2020 a fost completata, in aceasta seara, dupa cum urmeaza: Se pot oficia slujbe in lacașurile de cult, de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela alaturi de secretarul de stat Raed Arafat, susțin marți seara o conferința de presa la sediul MAI. Principalele declarații: Se supenda activitatea de servire și consum a produselor alimentare, bauturilor in restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca proiectul de ordonanta initiat de MAI privind reglementarea circulatiei trotinetelor electrice vizeaza cresterea sigurantei rutiere, avand in vedere, intre altele, ca din 2016 pana in 2019 au fost inregistrate 192 de accidente rutiere in care…