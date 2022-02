Starea de alerta va fi prelungita pentru inca 30 de zile, incepand cu data de 7 februarie, conform noii Hotarari emise joi, 3 februarie, de Comitetul National pentru Situații de Urgența. Noua hotarare vine și cu o schimbare: accesul persoanelor nevaccinate in centrele comerciale, insa doar in magazinele alimentare. Pana acum, accesul persoanelor vaccinate in magazinele alimentare din malluri nu era permis. In continuare, masca de protecție va fi obligatorie, inclusiv in aer liber, iar evenimentele private sunt interzise. Este insa și o modificare: incepand din 7 februarie, persoanele nevaccinate…