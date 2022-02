PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI DIN IAȘI POT FI REINTEGRATE ÎN CÂMPUL MUNCII ȘI POT PRIMI VOUCHERE DE 5.000 DE EURO Persoanele cu dizabilitați din Iași pot fi reintegrate in campul muncii in domenii precum spalator de vase, agent de curațenie, operator pc sau confecționer. Acest lucru se realizeaza prin intermediul mai multor proiecte cu finanțare. Un astfel de program prevede acordarea unui voucher in valoare de pana la 23.000 lei, care poate fi utilizat exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii de acces și dispozitive asertive. Pana in prezent, la nivelul județului Iași au fost acordate 25 vouchere in valoare de cate 5.000 de euro din care beneficiarii au achiziționat aparate auditive, ochelari speciali… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

