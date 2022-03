Persoanele cu dizabilități de vedere vor primi gratuit mai multe dispozitive Persoanele cu dizabilitați vizuale severe, accentuate și medii vor primi gratuit dispozitive asistive de corecție optica și ajutor vizual. O hotarare in acest sens a fost aprobata astazi de Executiv. Astfel, in baza prescrierii medicale a medicului oftalmolog, vor fi oferite lupe, echipamente de scriere Braille, ochelari, bastoane albe și alte dispozitive. Acestea vor fi eliberate de catre Cent Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

