- Marea Britanie a ajuns la aproape 43.000 de decese cauzate de COVID-19 si este tara cea mai afectata de coronavirus din Europa, ceea ce ridica mai multe intrebari cu privire la gestionarea crizei de catre premierul Boris Johnson, potrivit Reuters, scrie Mediafax.In Anglia si Tara Galilor numarul…

- Brazilia a depasit pentru prima data pragul de 1.000 de morti din cauza coronavirusului intr-o zi. S-au inregistrat 1.179 de decese in ultimele 24 de ore, astfel ca bilanțul total al mortilor ajunsese la 17.971, a anuntat marti seara Ministerul Sanatatii, citat de AFP. Brazilia, care avea 271.628 cazuri…

- Cel putin 20.000 de persoane au murit in caminele de ingrijire din Anglia si Tara Galilor, ca urmare a pandemiei, conform calculelor Reuters bazate pe date oficiale. In cele opt saptamani pana la 1 mai, 37.627 de persoane au murit din cauze diverse in caminele de ingrijire din Anglia si Tara Galilor,…

- Guvernul britanic a anuntat companiile aeriene ca va introduce o perioada de carantina de 14 zile pentru majoritatea oamenilor care sosesc din strainatate pentru a incerca sa evite un al doilea varf al epidemiei...

- Febra, tuse, dificultați de respirație. Sau greața și dureri de stomac. Ori pierderea gustului și mirosului. Simptomele de COVID-19 sunt atat de variate și de atat de variat prezentate de persoanele care se infecteaza cu noul coronavirus, incat cercetatorii au vrut sa afle ce anume determina reacția…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat, marti, propunerea ca persoanele in varsta sa fie duse in carantina, sustinand ca aceasta este ‘inumana” si ”totalitara’. ‘Dragii mei, asa ceva nu se va intampla. Este inacceptabil. Noi traim intr-o societate libera, o societate care se protejeaza in cazul epidemiei,…

- COVID-19. Sunt 939 de noi decese provocate de Coronavirus in Marea Britanie, anunța Daily Mail. Bilanțul deceselor se ridica, astfel, la 7.095 de persoane. Printre ultimele decese se numara și doua asistente medicale, una de 29 de ani, alta de 70 de ani, cea din urma fiind de peste 40 de ani…