- Cercetari preliminare facute de oameni de știința de la Institutul de Sanatate Publica din Anglia arata ca reinfectarile celor care au trecut deja prin boala sunt rare – cu 44 de cazuri descoperite dintr-un numar de 6614 de persoane incluse in studiu, arata Reuters, citand studiul PHE. Experții avertizeaza…

- Marea Britanie și producatorul Roche au oferit miercuri asigurari ca acuratețea testelor de diagnosticare folosite pentru a detecta Covid-19 este puțin probabil sa fie afectata de noua tulina a coronavirusului care se raspandește rapid, relateaza Reuters. Serviciul de Sanatate Publica din Anglia a spus…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, sambata, ca Londra și Anglia de sud-est vor intra in a patra etapa de masuri de carantina generala, in contextul creșterii numarului de infecții cu Covid-19 datorate unui nou tip de coronavirus, potrivit Euronews, citat de Digi 24.Persoanele aflate in zonele…

- Ofițerul medical șef al Angliei, Chriss Whitty, a anunțat, sambata, ca noua tulpina de coronavirus identificata in Regatul Unit se poate raspandi mai repede și se analizeaza urgent pentru a confirma ca nu poate produce o mai mare rata a mortalitații, relateaza Reuters, citata de HotNews.ro.”Așa cum…

- Cercetatorii britanici incearca sa stabileasca daca rapida raspandire in sudul Angliei a unei noi variante de coronavirus care provoaca boala Covid-19 este legata de mutații cheie pe care le-au detectat la tulpina, relateaza Reuters. Mutațiile includ modificari ale importantei proteine ”țepușa” pe care…

- Raportul Institutului National de Sanatate Publica (INSP) pentru saptamana 30 noiembrie – 6 decembrie arata ca 37.6% dintre cazuri s-au inregistrat in Bucuresti, Constanta, Cluj, Ilfov si Iasi, iar 95.1% din persoanele decedate aveau cel putin o comorbiditate asociata.

- Experții din sanatate din Danemarca au descoperit tulpini de coronavirus care au suferit mutații la nurca. Din acest motiv in Danemarca vor fi eutanasiate 17 milioane de nurci din crescatorii. Conform experților din Danemarca, mutația de coronavirus s-ar fi raspandit și la oameni. Potrivit premierului…

- Un studiu britanic arata ca numarul persoanelor care au anticorpi Covid-19 a scazut semnificativ in cursul verii, ceea ce sugereaza ca vindecarea de coronavirus s-ar putea sa nu ofere imunitate pe termen lung, conform publicatiei The Wall Street Journal. Studiul a fost efectuat de Colegiul Imperial…