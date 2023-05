Stiri pe aceeasi tema

- Cluj Napoca, București și Brașov sunt orașele cele mai scumpe din țara, iar cele cu costul vieții cel mai redus sunt Reșița, Alexandria și Vaslui, potrivit unei analize HotNews, bazate pe prețurile produselor alimentare și a prețului pe metru patrat al apartamentelor. Seturile de date privind alimentele…

- Incidentul a avut loc astazi in județul Brașov. Potrivit IPJ Brașov, barbatul in varsta de 32 de ani, este deținut in regim deschis in cadrul Penitenciarului Codlea. Acesta a evadat astazi de la punctul de lucru al unei firme din municipiul Brașov, dar a fost prins de polițiști dupa 9 minute in incinta…

- Luna mai este luna promovarii economiei sociale si este dedicata organizarii unor evenimente și actiuni de conștientizare a importanței dezvoltarii acestui sector pentru intreaga societate, la nivel național.Economia sociala reprezinta ansamblul activitatilor private cu caracter economic si social,…

- Cu puțin timp in urma, a avut loc un accident rutier, pe DN1, intre localitațile Olteț și Viștea, din județul Brașov, in urma caruia șase persoane au fost vatamate corporal. Cercetarile pe care polițiștii le-au efectuat pana la acest moment, au aratat faptul ca o autoutilitara, care circula dinspre…

- S-a terminat faza de proiectare și avizare, astazi am eliberat autorizația de construire, a anunțat primarul din Balaușeri Varga Adorjan In data de 11 aprilie D.R.D.P. Brașov a lansat licitația pentru execuție, in valoare totala estimata de 4.375.432 lei + TVA. Ofertele se pot depune pana la data de…

- Trei persoane, intre care o fetița de 2 ani, au fost ranite, duminica, intr-un accident intre doua mașini, pe DN 1B, la ieșirea din Ulmeni, județul Brașov. Potrivit Poliției Buzau, in timp ce conducea autoturismul dinspre Prahova catre Buzau, o șoferița in varsta de 56 de ani, din Buzau a lovit un alt…

- Persoanele cu autism trebuie sa beneficieze de mai multe oportunitati, inclusiv pe piata muncii, pentru ca au un potential enorm, a declarat ministrul muncii si solidaritatii sociale, Marius Budai, pe pagina sa de Facebook. El incurajeaza institutiile publice si companiile private sa se gandeasca mai…

- Sapte persoane, printre care si un copil de 2 ani si jumatate, au fost implicate, joi, intr-un accident rutier, care s-a produs intre doua autoturisme, in Rupea, a informat ISU Brasov. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de descarcerare, una cu apa si spuma si modul de descarcerare, 2 echipaje…