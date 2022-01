Persoana accidentată cu snowmobilul Pesoana cu traumatism la membru inferior ca urmare a caderii de pe snowmobil in zona Vf. Saca Mare. Intervin pompierii militari din cadrul Detasamentului Mures, SALVAMONT Mures si elicopterul SMURD.Echipajul SALVAMONT a ajuns la victima si au inceput coborarea cu aceasta catre baza partiei din Sovata. Info ISU Mures. Persoana accidentata cu snowmobilul at Sursa articolului: Persoana accidentata cu... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident rutier produs la intrare in cartierul Obcini din municipiul Suceava, informeaza ISU Suceava. ”O persoana este blocata intr-un autoturism și este necesara intervenția echipajului de Descarcerare. Intervin pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare…

- In accident este implicat un singur autoturism, iar in urma impactului o persoana de cod galben a fost preluata de ambulanța SMURD. Alște doua persoane sunt de cod verde și acestea nu necesita ingrijiri medicale. Se circula alternativ pe un singur sens de mers. Intervin pompierii militari de la Punctul…

- Un apel la 112 a anunțat astazi faptul ca un barbat a fost surprins sub un tractor in satul Dalhauți din comuna Carligele. Imediat, la fața locului, s-au deplasat pompierii vranceni, dar și echipajul SAJ Vrancea. „Persoana extrasa de sub tractor a fost declarata decedata de echipajul SAJ. S-a intrevenit…

- Un apelul prin 112 ii anunța pe salvamontisti despre un accident intr-o zona greu accesibila. Un barbat aflat la padure a fost accidentat, caii și caruța plina cu lemne trecand peste el. Apartinatorul care a sunat la 112 a afirmat ca barbatul accidentat este conștient dar acuza dureri puternice. Echipajul…

- Un apelul prin 112 ii anunța pe salvamontisti despre un accident intr-o zona greu accesibila. Un barbat aflat la padure a fost accidentat, caii și caruța plina cu lemne trecand peste el. Apartinatorul care a sunat la 112 a afirmat ca barbatul accidentat este conștient dar acuza dureri puternice. Echipajul…

- Primarul orașului Sovata, Fulop Laszlo Zsolt, a declarat vineri, 5 noiembrie, ca aproape zilnic orașul este vizitat de urși, iar in acest sens autoritațile locale cauta sa aplice masurile cele mai potrivite reglementate de actele normative aflate in vigoare. "Urșii vin in Sovata aproape zilnic, am constituit…

- Politistii de frontiera din Moldova Noua au intervenit pentru a acorda ajutor unui practicant de kite-surfing pe fluviul Dunarea. Echipajul unei ambarcatiuni a Politiei de Frontiera de la Sectorului Moldova Noua, judetul Caras-Severin, pe timpul derularii misiunii de supraveghere pe fluviul Dunarea,…

- Doua mașini au fost implicate in aceasta seara intr-un accident rutier la ieșirea din municipiul Radauti spre Volovaț. ”Din primele informatii, o singura persoana necesita ingrijiri medicale. Este conștienta și cooperanta”, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari cu modulul SMURD (descarcerare…