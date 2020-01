Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Trump extinde interdicțiile de calatorie, pentru a include mai multe țari. Potrivit rapoartelor inca șapte țari - cele mai multe cu populații cu majoritate musulmana - vor fi adaugate , deși detalii cu privire la acestea au fost redactate intr - un raport vazut de catre Associated Press…

- Protestele au fost cuvant cheie pentru multe tari din lumea araba in 2019, din Irak si Liban, unde revolte fara precedent au dus la demisia unor sefi de guvern, pana in Sudan si Algeria, tari ai caror sefi de stat aflati la putere de zeci de ani au fost indepartati, relateaza AFP. In 2011, mai multe…

- Se prea poate ca economia sa, deja inferioara celei a Italiei, sa se zbata, dar la 20 de ani dupa ce un spion aproape necunoscut a ajuns la putere la Kremlin, pe data de 31 decembrie 1999, Rusia si presedintele sau, Vladimir V. Putin, tocmai s-au bucurat de ceea ce ar putea fi drept cel mai bun an al…

- Departamentul Trezoreriei din SUA a anuntat marti ca a impus sanctiuni impotriva a 20 de persoane din opt tari, pentru rolul acestora in comiterea unor grave abuzuri impotriva drepturilor omului, transmite dpa. Cei sanctionati sunt oficiali guvernamentali si oameni de afaceri din Myanmar,…

- Romania a coborat un loc in topul suferintei la pompa, in trimestrul al treilea din 2019, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Bloomberg realizeaza periodic aceasta ierarhie, prin raportarea venitului mediu zilnic al populatiei unei tari la costul mediu al unui litru de carburant.…

- Moody's, care a retrogradat deja perspectiva de rating pentru tari precum Marea Britanie, Africa de Sud, India, Mexic, Turcia si Hong Kong, adauga faptul ca disputele comerciale, incepand cu cele dintre SUA si China, vor penaliza economiile deschise si pe cele care exporta materii prime. De asemenea,…

- Cand NATO a bombardat Iugoslavia, in Serbia și Muntenegru, in 1999, actualul președinte al Serbiei era ministru al informațiilor in guvernul sarb.Serbia intra astfel in clubul statelor inarmate de Rusia cu acest sistem de rachete. Tarile care sunt interesate de acest sistem sunt Algeria,…

- Armata Serbiei a decis sa achizitioneze un sistem de rachete hipersonice ruse de tip Pantsir-S, anunta presedintele sarb, Aleksandar Vucici, potrivit Mediafax. Rachetele au raza mica de acțiune - 20 de km.Serbia se alatura astfel clubului statelor inarmate de Rusia cu acest sistem de rachete:…