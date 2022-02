Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2021, un numar de 537.095 vehicule, in crestere cu 3,1% fata de datele inregistrate in anul anterior, iar in Europa a atins o cota de piata de 6,2% in segmentul vanzarilor catre clientii particulari, devenind in premiera a treia marca cea mai vanduta in randurile…

- Grupul Renault a vândut anul trecut în lume aproape 2.7 milioane de vehicule, în scadere cu 4.5% fața de 2020, iar dintre acestea, 537.000 au fost Dacia și 385.000 au fost Lada. Marca Renault a vândut în lume 1,31 milioane autoturisme, în scadere cu 10% fața de 2020.…

- Maramureșenii sunt sfatuiți de catre medicii veterinari sa stea cu ochii pe pasarile din curte și sa anunțe autoritaților orice caz de imbolnavire. Avand in vedere contextul epidemiologic agravat sub raportul influenței aviare inalt patogene in Europa respectiv declararea unor focare de Gripa Aviara…

- “Focarele de gripa aviara inalt patogena (HPAI) au cunoscut o crestere fulminanta in lunile noiembrie si decembrie in Italia (128 de focare), Polonia (33 de focare) si Ungaria (28 de focare). Alte state membre care au notificat confirmarea de noi focare de gripa aviara inalt patogena, sunt Bulgaria…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a solicitat intarirea tuturor masurilor de biosecuritate in exploatatiile comerciale avicole de pe teritoriul Romaniei in contextul in care focarele de gripa aviara inalt patogena (HPAI) au cunoscut o crestere fulminanta in lunile…

- Romania anunta, triumfator, ca a primit primii bani din PNRR, dar, in realitate, suntem mult in urma altor tari. Prima tara care a primit avansul in cadrul PNRR a fost Portugalia, care, pe 3 august 2021, a incasat 2,2 miliarde de euro - cu cateva sute de milioane de euro mai mult decat a incasat Romania,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat tarile care se confrunta cu o crestere a cazurilor de coronavirus sa nu tergiverseze reintroducerea restrictiilor antiepidemice. Este nevoie de masuri „foarte stringente”, spun experții OMS, in condițiile in care situația pandemica continua sa se deterioreze…