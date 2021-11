Permise măsluite Politistii Serviciului Rutier Neamt au depistat in trafic, pe 1 noiembrie 2021, un barbat de 40 de ani, din Cracaoani, in timp ce conducea un autoturism in localitatea mentionata. Fiindu-i solicitate pentru control documentele personale si ale autoturismului, ar fi inminat un carnet de conducere eliberat de autoritatile din Republica Moldova. Intrucit existau suspiciuni cu […] Articolul Permise masluite apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

