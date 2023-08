Permis de conducere ­online? Na, belea! F.T. „Nu ne dorim sa inducem oamenii in eroare și sa creada acest lucru, exact cum nu ne dorim sa ii credeți pe alții care transmit exact asta”, avertizeaza reprezentantii Politiei Romane. Iar „altii care transmit asta” sunt escrocii care induc in eroare ca permisul de conducere se poate obtine „la un clik distanta”. Cat despre cine cade in capcana asta, tot Politia scrie: „Unu la mana, nu exista sa primești permisul de conducere online, poate doar promisiunea, contracost, desigur. Iar daca ajungi sa te bucuri ca o sa primești ceva, nu o sa fie ceea ce crezi, ci doar o replica ieftina care te… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unui microbuz care nu a oprit la semnalele Poliției a fost blocat și incatușat in trafic drumul județean 178C din Bilca. Poliția l-a urmarit pe o distanța de un kilometru pana sa-l prinda pe șofer. Polițiștii au acționat in baza unei reclamații la 112 facuta de un șofer participant al trafic…

- Cei mai buni polițiști de frontiera au primit diplome de onoare, luni, cu ocazia Zilei Poliției de Frontiera, diplome inmanate de secretarul de stat al MAI Bogdan Despecsu, șeful Poliției de Frontiera Victor Ivașcu și ministrul de Interne, Catalin Predoiu. Poliția de Frontiera a sarbatorit 159 de ani…

- Un polițist local din Turda a oprit un șofer și a amenințat ca il incatușeaza, daca nu prezinta permisul de conducere. Oamenii sunt surprinși, dar legea ii da voie polițistului local sa recurga la forța, daca e cazul. ”Arestare pentru ca nu i-a dat permisul de conducere. Dati distribuire sa vada…

- La data de 11 iunie 2023, in jurul orei 17.00, in timp ce acționau pe strada Valea Sebeșului din Petrești, polițiștii Biroului Rutier Sebeș au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism la volanul caruia de afla un barbat. Barbatul a ignorat semnalul polițiștilor, continuandu-și drumul,…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea cu aproape 200 de kilometri pe ora, pe un drum judetean din Botosani, in localitate. El a ramas fara permisul de conducere pentru 120 de zile si are de platit amenda. Sambata, in cadrul unei actiuni a politistilor…

- Un tanar de 18 ani care a obtinut permisul de conducere de aproximativ trei saptamani a ramas fara acest document pentru urmatoarele sase luni, dupa ce a fost inregistrat de aparatul radar circuland cu viteza de 207 kilometri pe ora pe un segment de autostrada din judetul Brasov. Permisul i-a fost suspendat…

- Poliția din Italia a confiscat 2,7 tone de cocaina introdusa ilegal intr-un lot de banane in portul Gioia Tauro, au anunțat marți autoritațile, potrivit DW. The Italian police found a cargo of 2,7 tons of #cocaine in the port of Gioia Tauro. The drugs were in 2 containers and were hidden in a batch…

- Cum a ramas Mihai Traistariu fara permis de conducere. Ce a pațit indragitul artist dupa ce a cantat la Ziua Poliției Romane. Cand iși va recupera actul. Ce a marturisit cantarețul, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.