Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care a apelat la aceasta metoda extrema pentru a se proteja a fost fotografiat de pasagerii aeronavei de pe ruta Shanghai - Perth, iar imaginile au devenit virale pe Internet, scrie Daily Mail. Calatorii nu au fost lasati sa coboare din aeronava pana nu s-a stropit cu o substanta dezinfectanta.…

- Ziarul Unirea Activitați la Centrul Social Multifunctional Vinerea: Jocul, o metoda de dezvoltare a abilitaților de comunicare in cazul copiilor cu nevoi speciale 400 de participanți au fost prezenți duminica searaCentrul Social Multifunctional pentru Persoane cu Nevoi Speciale Vinerea, a desfasurat…

- PSD va depune un amendament la legea bugetului de stat pe 2020 prin care propune dublarea alocatiilor pentru copii, iar, daca Guvernul isi va asuma raspunderea, social-democratii vor elabora un proiect de lege pe acest subiect, a anuntat, joi, presedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu. „Din…

- Guvernul va include din nou transportul scolar in sfera serviciilor de interes public, prin asumarea raspunderii pentru abrogarea Ordonantei 51 2019.ldquo;Va mai fi abrogarea Ordonantei 51 prin asumarea raspunderii n.r. , cea legata de scoaterea transportului scolar din sfera serviciilor de interes…

- Copiii internati la secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Satu Mare au avut parte de o surpriza de proportii in aceasta seara. Moș Nicolae a venit sa le aduca micutilor daruri, insa nu oricum, ci pe fereastra. Moșul a coborat de pe acoperisul institutiei medicale si i-a salutat pe copii…

- Selly si Dorian Popa au sustinut concerte surpriza in scolile din Sectorul 2 pentru a combate bullying-ul in randul copiilor In timpul recreatiei, artistii au sustinut mini-concerte de neuitat elevilor a cinci unitati scolare, carora le-au transmis mesajul “Bullying-ul nu este cool!”, in dorinta de…

- Romanii au demonstrat inca o data ca un gest simplu ii poate ajuta enorm pe cei aflati in situatii dificile. La doi ani de la una din cele mai emotionante campanii de strangere de fonduri din Romania, MagicHOME Fundeni si-a deschis usile.

- Acesta este motivul pentru care ne-am decis sa abordam cateva mituri despre contoarele inteligente și sa explicam de ce acestea nu sunt adevarate. Contoarele inteligente NU cresc costurile Chiar daca instalarea unui contor inteligent nu inseamna ca imediat clienții incep sa faca economii de energie…