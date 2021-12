Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta si inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanta Sud efectueaza cercetari sub aspectul prezentarii de acte nereale la autoritatea vamala, fata de un cetatean roman care intentiona sa introduca in tara, prin Portul Constanta, un autoturism…

- Un autoturism de lux a fost confiscat in Portul Constanta, deoarece autoritatile considera ca pretul acestuia a fost subevaluat, in documente fiind trecuta suma 10.000 de euro, dar in realitate masina ar costa de cel putin patru ori mai mult. Autoturismul sosise din Emiratele Arabe Unite si fusese cumparat…

- Un bolid de lux adus de un roman din Emiratele Arabe Unite a fost confiscat in Portul Constanța de autoritațile vamale, dupa ce proprietarul, un roman, a declarat o valoare mult sub cea reala pentru automobil, informeaza Poliția de Frontiera . Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta si inspectorii…

- Tigarete electronice, in valoare de peste doua milioane de lei, unele dintre acestea fiind nedeclarate la intrarea in tara, au fost ridicate pentru cercetari de autoritatile din Portul Constanta Sud Agigea. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in data de 25 noiembrie, politistii de…

- Un autoturism de lux, cautat prin Interpol de autoritatile judiciare din Marea Britanie dupa ce fusese furat, a fost gasit de politistii de frontiera la Medgidia, a informat, joi, Garda de Coasta. Masina era in posesia unui constantean in varsta de 29 de ani. "Politistii de frontiera din cadrul…

- Potrivit unui comunicat furnizat de autoritati, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism, evaluat la aproximativ 200.000 lei, furat din Marea Britanie.In data de 17 noiembrie 2021, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au identificat, pe raza municipiului…

- O instalatie ilegala de producere a alcoolului a fost gasita de politistii de frontiera constanteni in urma unor perchezitii, iar cu aceasta ocazie ei au confiscat aproape sapte tone de alcool, dar si peste 32.000 de lei, informeaza News.ro . Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de…

- Un ATV in valoare de 90.000 lei, cautat de autoritatile din Norvegia a fost descoperit de politistii de frontiera constanteni. Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un ATV marca Polaris cautat de catre autoritatile din Norvegia,…