- Persoanele fizice in calitate de PFA le va fi recunoscuta perioada in care au desfașurat activitați ca vechime in munca, respectiv vechime in specialitate, potrivit unui proiect legislativ promulgat de președintele Kalus Iohannis. Proiectul de lege completeaza OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor…

- Administratia Fondului de Mediu anunta ca o noua sesiune de inscriere in cadrul Programului Rabla Clasic si Rabla Plus va incepe pe 13 mai 2022, relateaza Agerpres. „Pentru a veni in sprijinul solicitantilor care vor sa obtina finantare prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (Rabla…

- Perioada de gratuitate a biletelor "Help Ukraine" a fost prelungita pe teritoriul Romaniei si pe relatia cu Ungaria pana la finalul lunii mai.Persoanele refugiate din Ucraina, calatoresc gratuit pe teritoriul Romaniei cu CFR Calatori.Biletul va fi emis numai pentru calatorii cu cetatenie ucraineana…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat liste cu persoanele juridice acceptate in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (Programul Rabla) si in Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier…

