Pericolul tăcut al bolii profunde a gingiilor afectează mai mult de 47% dintre adulți Prezența pe termen lung a bacteriilor cauzatoare de boli in gingii și in fluxul sanguin ne modeleaza sanatatea.Parodontita sau boala profunda a gingiilor, a doua cea mai raspandita boala bucala dupa carii, afecteaza mai mult de 47% dintre adulții cu varsta peste 30 de ani. Paradontita la nivel global, este a 11-a cea mai frecventa boala din lume. Pericolul tacut al bolii profunde a gingiilor afecteaza mai mult de 47% dintre adulți Dinții și gingiile au un impact larg asupra sanatații tale, de la riscul de a face Alzheimer, pana la diabet și boli cardiovasculare. Inghesuiți, nealiniați, plini de… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

