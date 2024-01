Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua pentru Natura Urbana atrage atentia asupra faptului ca guta lasata la intamplare de catre pescari ajunge in unele cazuri sa se infasoare in jurul picioarelor sau aripilor pasarilor, iar carligele le intra in carne, provocand rani.

- De Craciun și Revelion a devenit un lucru obișnuit in țara noastra ca oamenii sa-și ureze „Sarbatori fericite”. Se pare ca aceasta urare este total greșita, iar Dan Negru a vrut sa le atraga atenția tuturor romanilor. Ce se spune, de fapt, in aceasta perioada. Puțini știau acest lucru! De ce e gresita…

- Mihai Nesu iși dorește sa faca bine tuturor, mai ales in urma accidentului pe care l-a suferit. In pragul sarbatorilor de iarna din acest an, ca și pana acum, Miahi Nesu are o mare dorința. Iata ce iși dorește de opt ani de zile sa faca!

- Viceprim-ministrul pentru reintegrare Oleg Serebrian a avut, pe 21 noiembrie, o intrevedere de lucru cu reprezentanta speciala a UE in procesul de negocieri privind reglementarea transnistreana, Dorota Dlouchy-Suliga, aflata in vizita de lucru in Republica Moldova. Informația a fost confirmata, intr-un…

- „Un alt motiv foarte important al sedintei de Guvern de astazi, un alt act normativ se refera la Campania nationala de impadurire si reimpadurire finantata din PNRR. Asa cum bine stiti, pasunile, in urma unei decizii a Parlamentului, au fost eliminate din acele categorii eligibile pentru a putea fi…

- Avand in vedere ca in data de 23 octombrie 2023, s a publicat in Monitorul Oficial nr. 956, actul normativ emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale MADR cu privire la regimul subventiilor aferente Campaniei de plata in avans, respectiv Ordinul 447 2023 pentru aprobarea in anul 2023 a relocarii…

- In urma unor sesizari primite de la anumiți agenți economici legate de valoarea facturilor pe care le-au primit in ultima luna de la operatorul de salubrizare din Zona 1 de colectare am constatat o greșeala in facturarea activitaților prestate. Inca de acum doua saptamani, prin adresa nr 1079/22.09.2023,…