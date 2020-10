Pericolul manelizării cântecului popular (II) Scriam saptamana trecuta ca marcile de legitimitate ale cantecului popular sunt autenticitatea, specificitatea, bunul gust si bunul simt. As adauga acum decenta si un nivel estetic acceptabil, atat in ceea ce priveste versurile, cat si melodia, ritmul si orchestratia. Invazia prostului gust si a kitsch‑ului in „muzica populara" actuala este un fenomen prea evident pentru a insista asupra lui. Voi da in cele ce urmeaza cateva exemple r (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei Traian Berbeceanu a precizat, intr-o intervenție telefonica la un post TV, ca in acest weekend va fi reanalizata situația din București. Totodata, el a precizat și faptul ca a solicitat oportunitatea implementarii de noi masuri. OMV Petrom se retrage din Kazakhstan dupa 22 de ani…

- Strazile capitalei nord-coreene Phenian au devenit pustii dupa ce autoritatile au avertizat cetatenii cu privire la pericolul de infectare cu SARS-CoV-2, din cauza „norului de praf galben”, scrie BBC, informeaza Mediafax.Ziarul Rodnog Sinmun, principalul cotidian al guvernului, a scris despre…

- La tot pasul, pe canalele media, la radio si tv, in mediul on line, pe strada si in pravalii, pe la nunti si in diverse „cluburi", in curtea vecinilor, cand te afi la volan, aceste creatii kitsch, de o imensa vulgaritate, par sa exercite o forta de atractie perversa, chiar si asupra unor persoane care…

- Dan Bittman a avut recent o reacție neașteptata cu privire la noile restricții impuse de autoritați in contextul pandemiei de COVID-19. Artistul s-a declarat neincrezator in raportarea corecta a numarului de cazuri de COVID-19 din Romania și nu este de acord cu modul in care este grstionata pandemia…

- In fiecare an, sezonul vinului face victime in randul gospodarilor care nu acorda suficienta atenție unui fenomen extrem de periculos. Toamna, intoxicațiile cu gaze emanate de vinul in fierbere sunt la ordinea zilei. Desi oamenii stiu ca exista pericolul intoxicarii cu dioxid de carbon degajat in timpul…

- Mesajul prim-ministrului Ludovic Orban cu ocazia inceperii noului an scolar "Copiii si adolescentii Romaniei incep astazi un an scolar atipic, un adevarat test pentru intreaga societate, avand in vedere prioritatile de protectie sanitara ale momentului, in contextul pandemiei COVID-19. Educatia este…

- Am ieșit afara impreuna cu invazia luminii, cum fac mai mereu. Dupa cateva ture cu lupoaica Odra, timp in care, impreuna, am eliberat din voliere pasaretul, am simțit frigul. Pasarile, nici macar porumbeii, nu au vrut sa iasa. Semilumina pentru a nu spune semiintunericul ascunde inca pericole, iar instinctul…

- Meteorologii anunța ca, in intervalul 15-21 august, se va menține pericol excepțional de incendiu (clasa V) cu caracter natural. Reamintim ca Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de canicula și pericol excepțional de incendiu – clasa V – cu caracter natural pe data de 5 august. In…