- Nivelul raului Prut la intrarea pe teritoriul Romaniei a depasit, marti dimineata, la ora 10,00, cu 84 de centimetri cota de pericol, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu.

- CHIȘINAU, 22 iun – Sputnik. Luni, 22 iunie, ziua-lumina incepe sa descreasca treptat, dupa ce pe 21 iunie s-a produs solstițiul de vara. © Sputnik / Ilia NaymushinCoridorul eclipselor din 2020: Astazi avem o eclipsa de Luna, apoi urmeaza una de Soare O zi cu cer parțial acoperit de nori,…

- CHIȘINAU, 21 iun – Sputnik. Meteorologii de la Chișinau au instituit un Cod galben de instabilitate atmosferica pentru astazi, pana la ora 23:00. © REUTERS / Borja SuarezSolstițiul, eclipsa de Soare și surprizele vremii: Prognoza meteo pentru 21-27 iunie Dupa pranz se prevede instabilitate…

- CHIȘINAU, 18 iun – Sputnik. Ploi cu caracter torențial sunt prognozate și pentru joi, 18 iunie, in toate regiunile.Explicație: De ce suportam arșița mai greu cand aerul e umed – Infografic Vantul, din sud-est, va avea o viteza de cel mult 7 metri pe secunda, potrivit celei mai recente prognoze…

- Rusia intra intr-o noua etapa in gestionarea pandemiei Covid-19: cea a relaxarii regimului de izolare. "De maine, 12 mai, se incheie perioada șomajului, aflata in vigoare in toata țara și in toate sectoarele economiei. Lupta impotriva epidemiei de Covid-19 nu se incheie. Pericolul ramane", a spus…

- Capitala ucraineana era învaluita vineri într-un fum dens, provocat în special de incendiile de padure din zona de excluziune de la Cernobîl, pâna la nivelul la care Kievul se plasa în cursul dimineții pe primul loc în topul celor mai poluate orașe din lume,…

- Un incendiu a izbucnit intr-o padure din zona de excluziune din jurul centralei nucleare abandonate de la Cernobil. La fata locului au fost trimise doua avioane cu pompieri si un elicopter, scrie Mediafax.ro. O padure a luat foc in zona de excluziune din jurul fostei centrale nucleare de la Cernobil,…