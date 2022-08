Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost grav ranite joi seara dupa ce au fost lovite de fulger in imediata apropiere a Casei Albe la Washington, au anuntat autoritatile americane, scrie AFP. Fulgerul a lovit doua femei si doi barbati in parcul public care se invecineaza cu resedinta presedintelui SUA, provocandu-le…

- In timpul unei conferințe de presa, Joe Biden a fost surprins intreband alte persoane din incapere daca ar trebui sa semneze sau nu un ordin executiv privind avortul, provocand astfel un val de reacții in randul celor care speculeaza cu privire la problemele sale de sanatate, argumentand ca ar fi “inapt…

- Casa Alba a anunțat joi ca președintele SUA, Joe Biden, are COVID-19. „Prezinta simptome foarte ușoare”, a declarat secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre. „In aceasta dimineața, președintele Biden a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Este complet vaccinat și prezinta simptome foarte…

- Licitațiile pentru atribuirea traseelor județene pentru transportatorii de persoane au fost anulate de Consiliul Județean. Motivul este legat de scumpirea succesiva a prețului la carburanți, situație care a dat peste cap socotelile inițiale utilizate la intocmirea documentațiilor pentru contracte. …

- Casa Alba a explicat poziția Statelor Unite dupa declarația președintelui Joe Biden despre sprijinul militar pentru Taiwan in cazul unei agresiuni din partea RPC și a afirmat ca cuvintele liderului american nu schimba politica Washingtonului fața de insula, transmite Reuters, citind surse din guvernul…

- Joe Biden s-a aratat, luni, ingrijorat de faptul ca președintele rus Vladimir Putin nu are nicio cale de ieșire din razboiul din Ucraina, iar președintele american incearca acum sa-și dea seama ce se va intampla in continuare, informeaza Reuters . Joe Biden a spus, vorbind la o strangere de fonduri…