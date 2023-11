Stiri pe aceeasi tema

- Summitul arabo-islamic gazduit sambata de Arabia Saudita a cerut incetarea razboiului din Gaza si a respins justificarea actiunilor Israelului impotriva palestinienilor ca autoaparare, informeaza Reuters si France Presse, conform Agerpres.Summitul a condamnat "agresiunea israeliana asupra Fasiei…

- Armata israeliana a anunțat sambata ca a preluat controlul asupra a 11 posturi militare din Fasia Gaza de la inceputul campaniei terestre și a recunoscut ca trupele sale sunt angajate in „lupte intense, in derulare” impotriva Hamas in apropierea spitalului Al-Shifa, cea mai mare unitate medicala din…

- Summitul arabo-islamic gazduit sambata de Arabia Saudita a cerut incetarea razboiului din Gaza si a respins justificarea actiunilor Israelului impotriva palestinienilor ca autoaparare, informeaza Reuters si France Presse.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi, 19 octombrie, ca atacul Hamas asupra Israelului a avut ca scop impiedicarea extinderii relațiilor de pace in Orientul Mijlociu și i-a cerut premierului britanic Rishi Sunak sa continue sa sprijine contraofensiva israeliana din Fașia Gaza, informeaza…

- Israelul se pregatea sambata sa lanseze un asalt terestru in Fașia Gaza, controlata de Hamas, dupa ce le-a spus palestinienilor care traiesc in acest teritoriu dens populat sa fuga spre sud, catre frontiera inchisa cu Egiptul, relateaza Reuters.

- Președintele american Joe Biden a declarat astazi ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin” Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Joe Biden a vorbit astazi la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi sprijinul SUA. „I-am spus…

- Arabia Saudita se va dota cu arme nucleare, daca Iranul o va face primul, a declarat miercuri printul mostenitor saudit Mohammed Bin Salman (MBS) intr-un interviu acordat televiziunii americane Fox News, in care a mai spus ca tara sa se apropie de o normalizare a relatiilor cu Israelul, relateaza Reuters…

- Iranul a afirmat joi ca a dejucat un proiect 'foarte complex' initiat de Mossad, serviciul de informatii externe al Israelului, de 'sabotare' a industriei sale de rachete balistice, informeaza AFP si Reuters.Serviciul de informatii al Ministerului Apararii iranian a identificat 'o retea foarte profesionista',…