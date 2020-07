Stiri pe aceeasi tema

- "Urmare anuntului autoritatilor britanice din data de 3 iulie 2020 privind lista statelor pentru care se ridica restrictiile de calatorie in contextul relaxarii masurilor de urgenta aplicate pentru combaterea pandemiei de COVID-19 (https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors#exemption-rules),…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca se mentin restrictiile de la frontierele Marii Britanii pentru cetatenii romani. Din 10 iulie, romanii care ajung in Regatul Unit dintr-un stat care nu se afla pe lista celor exceptate de la aceste restrictii sunt obligati sa intre in autoizolare pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca se mentin restrictiile de la frontierele Marii Britanii pentru cetatenii romani. Din 10 iulie, romanii care ajung in Regatul Unit dintr-un stat care nu se afla pe lista celor exceptate de la aceste restrictii sunt obligati sa intre in autoizolare pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca decizia Marii Britanii de a mentine Romania pe lista tarilor in privinta carora nu se ridica restrictiile de sanatate a fost luata in baza recomandarilor expertilor si a fost comunicata pe canale diplimatice anterior anuntului public. MAE recomanda cetatenilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca joi au revenit in tara 151 de cetateni romani din Republica Franceza si 188 cetateni romani din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor,…

- Un numar de 339 de cetațeni romani aflați in Republica Franceza și in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au fost repatriati, joi, cu doua curse operate de Tarom, transmite Ministerul Afacerilor de Externe. In cursul zilei de 18 iunie au revenit in țara 151 de cetațeni romani din Republica…

- Printre subiectele discutate de cei doi oficiali, au fost masurile adoptate in contextul pandemiei de COVID-19, spectrul relatiilor bilaterale, agenda europeana, precum si cooperarea la nivelul ONU. In acest context, Administrația Prezidențiala a emis un comunicat de presa, din care redam cateva fragmente:…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta revenirea in tara a 277 de cetateni romani aflati in Republica Franceza si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES, MAE informeaza ca, in seara zilei de sambata, a fost facilitata revenirea in tara a…