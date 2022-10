Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice au implicații directe asupra siguranței și bunastarii cetațenilor din intreaga lume, iar problematica acestora se bucura in Romania de un interes crescut, cu un numar considerabil de inițiative din zona instituționala, academica, asociativa, neguvernamentala și de business, a transmis…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut vineri, 23 septembrie 2022, la San Francisco, declaratii de presa la finalul intalnirii cu antreprenori romani din Silicon Valley.Va prezentam in continuare transcrierea declaratiilor de presa:Buna ziua sau buna seara, depinde de unde ne urmariti Suntem…

- Romania condamna cu fermitate anuntul presedintelui rus Vladimir Putin cu privire la urmatorii pasi ai Rusiei in ceea ce priveste continuarea escaladarii razboiului din Ucraina, a scris presedintele Klaus Iohannis, miercuri, pe Twitter.

- Romania condamna cu fermitate anunțul președintelui Putin cu privire la urmatorii pași ai Rusiei catre escaladarea in continuare a razboiului sau ilegal impotriva Ucrainei, transmite președintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj pe Twitter.

- Noi scumpiri se anunța de la o zi la alta, dar președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut un anunț imbucurator cu privire la pensiile și salarii romanilor. Marți, șeful statului a declarat ca este "corect, rezonabil si asteptat" ca pensiile si salariile sa fie majorate, avand in vedetre contextul…

- Pericol alimentar in Romania! Aceste chipsuri au fost retrase de la raft, iar cei care le-au achiziționat nu trebuie in niciun caz sa le consume. ANSVSA a emis o alerta de ultima ora, avand in vedere cele descoperite. Produsele sunt comercializate in doua mari lanturi de magazine din tara noastra. Anunțul…

- Autoritatile romane au decis cresterea numarului de burse universitare acordate cetatenilor palestinieni, a anuntat, marti, presedintele Klaus Iohannis, dupa convorbirile avute la Palatul Cotroceni cu omologul sau Mahmoud Abbas, aflat in vizita oficiala in Romania. Fii la curent cu cele mai…

- Dacian Ciolos si Alin Mituta, membri ai Comisiei pentru Agricultura a Parlamentului European si fondatori REPER, atrag atentia asupra faptului ca Planul National Strategic pentru agricultura al Romaniei (PNS) este un esec national pe care guvernarea PSD-PNL-UDMR il tine sub pres, transmite formatiunea…