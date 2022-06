Stiri pe aceeasi tema

- Clinicile din Rusia se pregatesc pentru o penurie de botox dupa ce companiile occidentale s-au retras de pe piața din cauza razboiului din Ucraina, a informat joi cotidianul de afaceri Kommersant, citand cercetatori farmaceutici, transmite The Moscow Times.

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina lovește dur in turismul rusesc. Așteptarile hotelierilor din stațiunile cu mare cautare in vacanța nu s-au implinit, pentru aceasta vara. Operatorii care, in martie, au crescut prețurile pentru iunie-august, le scad acum cu 15-45%.

- UPDATE 3 Un spital și mai multe apartamente din Harkov au fost lovite noaptea trecuta, anunța serviciile de urgența ucrainene, potrivit BBC. Un spital și zone rezidențiale din orașul Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, au fost lovite de bombardamente in timpul nopții, anunța serviciile de urgența…

- Oamenii trebuie sa fie pregatiți și din punct de vedere mental pentru perioada urmatoare, deoarece efectele crizei economice generate de razboiul din Rusia vor fi cunoscute abia la sfarșitul verii, a declarat președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In fața Consiliului de Securitate al ONU, Rusia a fost acuzata marți ca a provocat o „criza alimentara mondiala” și ca a pus oamenii in pericol de „foamete” prin declanșarea unui razboi impotriva Ucrainei, „granarul Europei”. Președintele rus „Vladimir Putin a inceput acest razboi. El a creat aceasta…