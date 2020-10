Stiri pe aceeasi tema

- BILANT CORONAVIRUS 11 OCTOMBRIE Județele in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt urmatoarele: București – 2,52 Alba – 2,26 Valcea -2,16 Iași – 1,97 Bacau – 1,89 Neamț –…

- In momentul de fata, Bucuresti este cea mai afectata zona, fiind inregistrate 201 de cazuri in ultimele ore. In total, infectarile ajung la 12.887. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Distinct de cazurile nou confirmate,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila pe parcursul zilei de luni in zone din 24 de judete. Zonele vizate de noua avertizare Cod galben sunt Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea, Gorj, Mehedinti,…

- Jidvei, cel mai mare producator de vinuri din Romania, anunța lansarea celei de-a șasea ediții consecutive a campaniei „Must de la Jidvei”. Grupul Jidvei continua prin acest demers sa incurajeze și sa sprijine producerea vinului de casa in randurile gospodarilor și ale micilor producatori. „Incurajam…