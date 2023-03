Periajul dentar incorect poate crește riscul de boli cu potențial letal Toți știm ca periajul dentar trebuie efectuat de doua ori pe zi (dimineața și inainte de culcare). Dar foarte mulți dintre noi uitam de ața dentara, care este extrem de utila pentru a preveni boli grave. Potrivit profesioniștilor din domeniul sanatații, etapa ”ața dentara” este indispensabila, deoarece cu ajutorul acesteia se indeparteaza resturile ramase intre dinți, prevenind astfel bolile gingivale, cum este paradontopatia. De asemenea, ajuta la eliminarea placii de sub gingii, care poate afecta emailul dinților și poate provoca formarea tartrului. Folosirea zilnica a aței dentare ar putea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret faptul ca zaharul este inamicul numarul unu, atat al danturii, cat și al intregului organism. De cate ori ai auzit in copilarie ca daca mai mananci dulciuri, o sa-ți cada dinții? In cele din urma, aceasta afirmație este destul de aproape de adevar. Iata care sunt efectele zaharului…

- In luna martie, Ministerul Sanatații prin Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) desfașoara campania ”Cu un zambet mai aproape de sanatate”, care are ca scop igiena dentara și tratamentul precoce al potențialelor probleme dentare. Conform Organizației Mondiale a Sanatații, peste 530 de milioane…

- Recent, cercetatorii chinezi au descoperit ca bauturile Coca-Cola și Pepsi ar mari nivelul de testosteron la șoarecii masculi și ca urmare ar crește in dimensiuni organele lor genitale. Dar la barbați cum este? Știm ca atunci cand sunt consumate in cantitați mari, bauturile carbogazoase nu sunt lipsite…

- Risc pentru sanatate: Romanii folosesc incorect antibioticele pentru animale, mai ales in gospodariile mici Romanii folosesc incorect antibioticele pentru animale, mai ales in gospodarii mici, arata o investigație a Europei Libere. Riscul ar fi dezvoltarea toleranței la asemenea medicamente. Cantitați…

- Tinerii sanatoși care folosesc țigaretele electronice au un risc mai mare de a face Covid in forma severa, potrivit unui recent studiu. Iata și explicațiile. Potrivit unui recent studiu, citat de The Sun, tinerii, cu o stare buna de sanatate, care folosesc țigaretele electronice s-ar expune unui risc…

- Potrivit tabloidului The Sun, primul care a relatat despre aceasta captura, coletul provine din Pakistan si a sosit in Anglia la bordul unui avion care decolase din Oman (este o țara araba, in sud-vestul Asiei pe coasta de sud-est a Peninsulei Arabe - n.r.), relateaza Agerpres care citeaza France Presse.Uraniul…

- Odata cu revenirea copiilor la cursuri, parinții și cadrele didactice din invatamantul preuniversitar au o serie de obligații pentru a reduce riscul de transmitere a virusurilor gripale. In primul rand, parinții nu vor trimite copilul la cursuri daca prezinta simptome de gripa sau de alte infecții respiratorii:…

- Cele mai mari lanțuri de restaurante fast food din Romania fura ca in codru. Cel mai mult la gramajul carotfilor și la sucuri. Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Municipiul București (CPCMB) a desfașurat, in primele zile ale acestui an, acțiuni de control la doua cunoscute lanțuri de fast-food…