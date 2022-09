Performanță: Un pianist orădean a intrat în Cartea Recordurilor! Cine este Thurzó Zoltán Pianistul oradean Thurzo Zoltan a mai doborat un record mondial pentru cel mai lung concert din lume. A cantat aproape fara intrerupere 130 de ore, de luni pana duminica dimineata. Singurele pauze au fost de cate 5 minute pe ora. Artistul a cantat timp de 6 zile si 7 nopti si a doborat astfel actualul record, de 127 de ore, 8 minute si 32 de secunde, stabilit in 2015 de un pianist indian. Reusita urmeaza sa fie omologata si apoi inscrisa in Cartea Recordurilor. Thurzo Zoltan a doborat astfel un al doilea record de cantat la pian in mai putin de 4 luni. Pianistul oradean a cantat, pe 13 iunie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

