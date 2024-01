Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Man (25 de ani), extrema dreapta la Parma, are evoluții apreciate in Italia. Fotbalistul roman a adunat deja 8 goluri in acest sezon de Serie B, fiind unul dintre cei mai importanți jucatori ai echipei antrenate de Fabio Pecchia. Dennis Man a fost laudat de Marco Ballotta, fost portar italian…

- Dennis Man este cel mai in forma fotbalist care evolueaza in Serie B din Italia in acest sezon. Dupa doi ani in care a ratat... The post Dennis Man, cheia Parmei pentru a redeschide ușa de la Serie A! Aradeanul este cel mai bun din Serie B in acest sezon appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Dennis Man a fost „omul meciului” in victoria Parmei la Brescia (2-0). Internaționalul roman a inscris un gol și a dat un assist, inainte de a fi schimbat in minutul 69. Cotidianul Parma Live i-a dat nota 7,5. Valentin Mihaila, inlocuit și el in minutul 69, a primit 6,5. Dennis Man și Valentin Mihaila…

- Dennis Man (25 de ani), extrema Parmei, a ajuns la opt goluri și doua pase decisive in 11 partide in Serie B și Coppa Italia din acest sezon. Agenția ParmaLive scrie ca romanului ar trebui sa i se reinnoiasca acordul scadent in 2025: „E decisiv și i-a convins pe toți, fiind in momentul sau de aur”.…

- Atacantul roman Dennis Man a marcat un gol pentru Parma in victoria obtinuta duminica, pe teren propriu, scor 2-0, in fata formatiei FC Sudtirol. Meciul a contat pentru etapa a 12-a din Serie B. Ange-Yoan Bonny a deschis scorul in minutul 9, iar Man a majorat diferenta dupa pauza, din penalti (’57).…

- Dennis Man a fost inclus de site-ul TuttoMercatoWeb in echipa etapei a 11-a din Serie B, divizia a doua a campionatului de fotbal al Italiei, atacantul roman fiind notat cu 7,5 pentru evolutia sa, el reusind o dubla in meciul castigat cu 3-1 in deplasare de Parma la Ascoli."Doua goluri aproape trase…

- Prima „dubla” a lui Dennis Man la Parma, „tricolorul” are patru goluri in ultimele patru etape din Serie B, avand șase reușite in acest sezon, egaland deja performanța reușita in stagiunea precedenta. Acesta e sezonul lui Dennis Man in Italia. Titular indiscutabil de la 1 octombrie, „tricolorul" are…

- Dennis Man (25 de ani) este al doilea cel mai bun marcator al Parmei in acest sezon din Serie B, cu trei reușite, la egalitate cu Colak. Deasupra extremei romane nu se mai afla decat Benedyczak, cu 6 goluri. Dennis Man incepe sa revina la randamentul dorit de Parma și sa justifice increderea acordata…