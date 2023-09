Stiri pe aceeasi tema

- "Nu voi permite ca Italia sa devina tabara de refugiați a Europei", a spus premierul Giorgia Meloni pe marginea ceremoniei prin care a depus o coroana de flori la monumentul lui Cristofor Columb din New York. In acest timp ritmul sosirilor migranților in Insula Lampedusa este impresionant. In acest…

- Cresterea economica ramane o mare provocare pentru Germania, a declarat joi ministrul de Finante, Christian Lindner, informeaza Reuters."Cresterea ramane o mare provocare. Trebuie sa consolidam cresterea in Germania, nu doar prin programe de cerere guvernamentala, care ar putea alimenta inflatia,…

- Economia zonei Euro va crește mai lent decat se preconiza in 2023 și 2024, a anunțat luni Comisia Europeana. De vina sunt inflația ridicata și recesiunea care amenința Germania, cea mai mare economie din UE, potrivit Reuters, informeaza Mediafax. In schimb, Franța și Spania se ridica și ar putea lua…

- Denumirea ”bolnavul Europei” a reaparut in ultimele saptamani, deoarece productia manufacturiera continua sa se balbaie in cea mai mare economie a regiunii, iar tara se confrunta cu preturile ridicate ale energiei. Eticheta a fost folosita initial pentru a descrie economia germana in 1998, deoarece…

- Indicele paneuropean STOX 600 a urcat cu 0,92%, DAX 30 din Germania cu 1%, CAC 40 din Franta cu 1,4%, iar FTSE MIB din Italia cu 1,3%. Pietele financiare au fost inchise in Marea Britanie pentru o sarbatoare legala. Cresterile au avut loc in timp ce investitorii au continuat sa reflecteze asupra comentariilor…

- Germania a pus capat la doua trimestre consecutive de contractie a Produsului Intern Brut, in conditiile in care in trimestrul al doilea PIB-ul doar a stagnat, ceea ce ridica semne de intrebare cu privire la starea de sanatate a celei mai importante economii europene, transmite Bloomberg . Conform datelor…

- Specialistii Agentiei Spatiale Europeane spun ca Italia, Spania, Franța, Germania si Polonia ar putea inregistra conditii extreme. Totul vine dupa meteorologii Copernicus au declarat ca luna iunie 2023 a fost cea mai fierbinte luna iunie din istorie, potrivit Antena3. Alertele de cod roșu și portocaliu de…

- Ministrul de Finante al Germaniei, Christian Lindner, planifica in bugetul federal pe 2024 noi imprumuturi de 16,6 miliarde euro (18,06 miliarde dolari), pentru aparare fiind prevazute cheltuieli record, au declarat luni pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, potrivit Agerpres.Planul…