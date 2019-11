Stiri pe aceeasi tema

- Traian Tus a reusit sa obtina medalia de argint la Olimpiada Internationala de Astronomie-editia a 24-a, care s-a desfasurat la Piatra Neamt, in aceasta luna. In concurs au fost inscrisi peste 120 de participant din 21 de tari. Baiatul este elev al Colegiului National “Gheorghe Sincai” din Baia Mare…

- Dupa ce in luna aprilie 2019, Denis Lazar, elev al Colegiului Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare a descifrat tainele administrarii unui județ din scaunul de președinte al Consiliului Județean Maramureș, a sosit timpul ca un alt tanar sa aiba parte de aceasta experiența. De aceasta data, președinte…

- Centrul Militar Judetean Maramures in colaborare cu Colegiul Național,, Vasile Lucaciu,, si Batalionul 612 Artilerie Antitanc ,,Maramures,, au desfasurat evenimentul ZIUA ARMATEI ROMANIEI IN SCOLI in perioada 15-16.10.2019, Astfel, la inceputul activitații, profesorii de istorie de la unitațile de invațamant…

- Vineri, 11 octombrie a.c., de la ora 17:00, la Centrul Millennium din Baia Mare (Str. Vasile Lucaciu, nr 2), se va defașura cea de-a treia ediție a simpozionului „Școala Ardeleana”, cu tema „Memorie și actualitate”. Invitatul special al evenimentului este scriitorul și teologul Cristian Badilița. Vor…

- Tanarul de 18 ani care a fost oprit cu focuri de arma de catre politisti maramureseni si-a „vandut” viata drogurilor. Olimpic la matematica, acesta este elev la Colegiul National „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, dar de cand a intrat intr-un anturaj dubios viata lui s-a transformat intr-un cosmar. A devenit…