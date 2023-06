Percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional care a traficat sute de migranți prin România (foto) O grupare infracționala care ar fi traficat prin Romania 300 de migranți a fost destructurata in urma colaborarii internaționale prin intermediul EUROJUST. Miercuri au avut loc 11 percheziții in Timiș, Arad și Argeș, iar noua persoane vor fi duse la audieri. Polițiștii și procurorii DIICOT au facut miercuri 11 percheziții domiciliare in județele Timiș, Arad […] Articolul Percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional care a traficat sute de migranți prin Romania (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

