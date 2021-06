Stiri pe aceeasi tema

- Descinderi ale polițiștilor din Timiș, marți, in locuințele unui barbat din Traian Vuia, suspectat ca ar deține arme ilegal. Oamenii legii au confiscat un pistol cu gaz, o arma artizanala și muniție.

- Politistii din Faget impreuna cu lucratori de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase Timis, au efectuat, astazi, doua perchezitii domiciliare pe raza comunei Traian Vuia, la un barbat, de 29 de ani. Acesta este banuit de savarșirea infracțiunilor de amenintare, uz de arma fara drept si…

- Un barbat suspectat de planificarea unui atac armat intr-un magazin Walmart a fost arestat in Texas (SUA), dupa ce autoritatile au interceptat un mesaj in care se spunea ca el "se pregateste sa treaca la actiune", a declarat duminica biroului serifului comitatului Kerr (KCSO), citat de Reuters.…

- La data de 18 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat un control la Post-ul Malul cu Flori: Barbat de 52 de ani, acuzat de trafic cu substanțe toxice apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un clip video a aparut ieri online, in care un barbat se lauda ca are un pistol „pregatit pentru dușmani”. Polițiștii au facut verificari și percheziții. Pistolarul și inca un prieten de-al lui, reținuți: ”Sa știți ca nu-s….(bip)….și am un pistol, special pentru dușmanii mei. Ca așa e, daca vrei sa…

- O femeie din Bistrița Nasaud a fost batuta, luni, in plina strada de soțul ei cu care era in divorț. Ea tocmai ieșise din sediul Poliției unde fusese sa semneze niște acte, iar cand a vrut sa se urce intr-un taxi a fost trasa de soț care a inceput sa o loveasca cu pumnii și picioarele. Cațiva trecatori…

- Un barbat de 69 de ani a distrus cu toporul mașina nepotului și și-a amenințat sora. S-a ales cu dosar penal și ordin de protecție Un barbat de 69 de ani, din Șugag, a fost reținut de catre polițiștii din Sebeș pentru ca și-ar fi amenințat sora, cu moartea și ar fi distrus autoturismul nepotului sau.…