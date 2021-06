Stiri pe aceeasi tema

- Doua perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare, uz de arma fara drept si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, au fost efectuate marti de politistii Sectiei 10 Politie Rurala Faget, sub coordonarea procurorului…

- La data de 27 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Gherla, au pus in executare șase mandate... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ziua de 10 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, au continuat cercetarile in cadrul dosarului penal intocmit pentru savarșirea infracțiunilor de braconaj și nerespectarea regimului…