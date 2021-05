Percheziții la Primăria Bistrița într-un dosar de infracțiuni economice In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bistrița-Nasaud pun in aplicare 7 mandate de percheziție domiciliara, la persoane fizice și o instituție din municipiul Bistrița. Activitațile sunt desfașurate intr-un dosar penal aflat in instrumentarea polițiștilor, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, privind mai multe infracțiuni de fals, abuz in serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat. La acțiune participa polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bistrița-Nasaud și luptatori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

