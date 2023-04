Perchezitii la o grupare care introducea droguri in penitenciare! (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate au efectuat, cu sprijinul procurorilor DIICOT, 7 percheziții in mai multe locuințe din Dambovița și Timiș. Persoanele vizate sunt banuite de deținere și trafic de droguri de risc și mare risc. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului…

- Procurori și polițiști au efectuat, luni, percheziții in Timiș și Dambovița la mai multe persoane care impregnau droguri in hartie și materiale textile și le vindeau in penitenciare. Au fost gasite, printre altele, o arma, o sabie, o baioneta și mai multe carduri bancare. Potrivit DIICOT, perchezițiile…

- Sapte perchezitii domiciliare au loc luni dimineata in judetele Dambovita si Timis, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc si detinerea de droguri de risc si mare risc pentru consum propriu, fara drept, vizati fiind membrii unei grupari care introducea…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul IPJ Timiș cu sprijinul Direcției de Investigații Criminale București și Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei au reușit destructurarea unui grup infracțional din Timiș specializat in comiterea furturilor de seifuri.

- Ieri, 16 martie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au efectuat 13 percheziții domiciliare, in județele Vrancea și Buzau, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. Șase persoane…

- Percheziții de amploare, in aceasta dimineața, efectuate de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzau, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc, in forma continuata și de efectuare, fara…

- 24 DE PERCHEZIȚII LA TRAFICANȚII DE DROGURI DIN DAMBOVIȚA și BUCUREȘTI, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dambovița, au documentat activitatea infracționala a unor persoane banuite de trafic de droguri.…