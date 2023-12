Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Arad, cu sprijinul Poliției Orașului Nadlac, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad au pus in aplicare miercuri doua mandate de percheziție domiciliara emise de magistrații Judecatoriei…

- Trei persoane au murit, in urma cu doua zile, la Spitalul din Murgeni, din județul Vaslui. Aceștia au mancat pește de la o manastire, iar alte 29 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Iata care a fost, de fapt, motivul decesului și ce s-a descoperit in urma analizelor toxicologice.

- Patru persoane au fost arestate preventiv, joi seara, in dosarul instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti privind circuitul ilegal al deseurilor, potrivit Agerpres.Potrivit portalului instantelor de judecata, Judecatoria Ploiesti a admis propunerea procurorilor si a…

- Descinderi de amploare in Dambovița, joi de dimineața, intr-un dosar de evaziune fiscala și marturie mincinoasa in care patru persoane fizice sunt suspectate ca in ultimii ani au construit imobile pe care le-au vandut, menționand in documente subevaluat, uneori doar a terenurilor. Din investigațiile…

- Incidentul șocant de la restaurantul din Arad s-a petrecut rapid sub ochii celor care se aflau la mese. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Arad au fost sesizați despre un incident in care au fost implicați doi caini, potrivit newsar.ro. Un caine din rasa metis Amstaff a mușcat doua persoane…

- Trei persoane cu varste cuprinse intre 32 și 45 de ani din județul Mureș au constituit un grup specializat in furturi din locuințele unor cetațeni chinezi domiciliați in Romania. Doi suspecți au fost arestați, iar unul a fost plasat sub control judiciar, conform Mediafax.Polițiștii Biroului de Investigații…

- Salvamont Valcea anunta sambata ca salvatorii montani au descoperit bunuri si fragmentele osoase ale unei persoane disparute in luna august in zona manastirii Patrunsa. ”Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont Valcea au descoperit bunuri si fragmentele osoase ale unei persoane…

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, impreuna cu polițiștii Serviciului Rutier și reprezentați ai DSVSA Hunedoara au efectuat ieri un control in trafic, pe raza localitații Gurasada, unde au oprit o autoutilitara care transporta șase cai fara documentele prevazute de legislația sanitar-veterinar…