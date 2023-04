Percheziții la distribuitori de droguri online din Dâmbovița Mascații au descins, luni, la mai multe adrese din Dambovița și București, dar și alte patru județe la o grupare infracționala specializata in traficul de droguri. Potrivit DIICOT, traficantii foloseau o aplicatie criptata de comunicare pe care erau inregistrati mii de membri activi, iar drogurile ajungeau… Citeste articolul mai departe pe dbonline.ro…

