Percheziții la Cotusca, Mileanca, Havârna, Viișoara și Hudești Percheziții la Cotusca, Mileanca, Havarna, Viișoara și Hudești Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani au pus in executare 20 de mandate de percheziție domiciliara, la persoane banuite de practicarea vanatorii cu lațuri, ogari sau metiși de ogari, deținerea sau utilizarea uneltelor de plasa tip monofilament și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, din comunele Coțușca, Viișoara, Mileanca, Havarna și Hudești. In cadrul activitaților […] Citește Percheziții la Cotusca, Mileanca, Havarna, Viișoara și Hudești in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

