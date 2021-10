Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat astazi cinci percheziții domiciliare, in județele Timiș și Arad, pentru destructurarea unei grupari infracționale organizate banuita de constituirea unui grup infracțional…

- Percheziții ale polițiștilor, in Timiș și Arad. Oamenii legii au descins la adresele a trei barbați banuiți de amenințare, șantaj, harțuire, violare de domiciliu și violare a vieții private. Suspecții au urmarit o timișoreanca de 30 de ani, fosta iubita a unuia dintre ei.

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, au efectuat, azi, cinci percheziții domiciliare, in județele Timiș și Arad. Aceste au au vizat destructurarea unei grupari infracționale organizate banuita de constituirea…

- Comunicat. Polițiștii Secției 3 Rurala Chișineu-Criș, impreuna cu cei din Pilu, Graniceri, Zarand și ai orașului Chișineu-Criș au pus in aplicare trei mandate de percheziție domiciliara....

- Polițiștii și procurorii fac percheziții, marți dimineața, la mai multe locații din Timișoara și Ciacova, unde au gasit ascunși migranții afgani care incercau sa ajunga in Vestul Europei. Ajungeau sa plateasca pana la 2.000 de euro fiecare membrilor unei rețele de trafic de migranți. 27 de persoane…

- O femeie a murit, marti, dupa ce autoturismul pe care il conducea pe DN 7 s-a izbit de un copac, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad, citat de Agerpres . Conform sursei citate, accidentul rutier s-a produs la iesirea din Nadlac spre Pecica, femeia ramanand incarcerata dupa impact.…

- Detalii șocante legate de accidentul in care a fost implicat un polițist, cu mașina de serviciu, la Timișoara. Barbatul a lovit de fapt doua persoane pe trecerea de pietoni, in timp ce se afla in mașina cu o femeie. Aceasta a fost identificata, nu este polițista, iar omul legii o plimba cu mașina de…