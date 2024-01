Stiri pe aceeasi tema

- Politistii brasoveni de investigare a Criminalitatii Economice au efectuat, joi, 17 perchezitii in judet intr-un dosar de obtinere ilegala de fonduri, in care sunt vizati mai multi medici de familie, transmite Agerpres. Potrivit IPJ Brasov, in perioada octombrie 2020 – octombrie 2021, mai multi medici…

- Un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce a incitat la proteste de strada. Acuzația poliției e simpla: omul a incitat la blocarea drumurilor publice, de unde putem deduce ca susținea protestele fermierilor și ale transportatorilor.Iata detaliile oferite de poliție: La data de 13 ianuarie a.c,…

- Un barbat din Cluj s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins la volanul unei autoutilitare cu care au fost comise inșelaciuni pe teritoriul Austriei.,,La data de 11 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda - Biroul de Investigații Criminale au depistat, cu sprijinul polițiștilor…

- Polițiștii brașoveni au facut, joi, trei percheziții pe raza județului Brașov la persoane cercetate pentru camatarie și șantaj, acestea fiind acuzate ca percepeau dobanzi de 100%, existand și situații in care persoanele vatamate sa fie deposedate de locuințe ori bunuri, in contul datoriilor.Polițiștii…

- Politistii din Bacau au efectuat mai multe perchezitii intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si inselaciune, un suspect fiind condus la audieri. La actiune au participat politistii Serviciului de Investigatii Criminale Bacau si ai Directiei…

- Mascații i-au vizitat pe camatarii din comuna dambovițeana Costeștii din Vale, acțiunea a fost desfașurata de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești. In urma perchezițiilor polițiștii au indisponibilizat…

- Politistii din Bucuresti au facut, miercuri, 11 perchezitii in Capitala si in judetul Ilfov, intr-un un dosar de camata cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.”In dimineata de 22 noiembrie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigatii…